الخليج اليوم .. هكذا تعزز منصة "بصير" سلامة الحشود في الحرمين الشريفين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

طوّرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع وزارة الداخلية، منصة "بصير" الذكية، التي تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الرؤية الحاسوبية والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)؛ بهدف متابعة الحشود وضمان سلامتهم وانسيابية حركتهم خلال دخولهم للحرمين الشريفين، بما يضمن أعلى مستويات الأمان لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1446هـ.

منظومة وطنية رقمية

وخلال أربعة أعوام، انتقلت "بصير" من خوارزمية إلى منظومة وطنية رقمية متكاملة تعزز من إدارة الحشود وتدعم اتخاذ القرار، عبر حلول ذكية شاملة تتضمن البوابات الذكية، والرصد اللحظي للحشود، والبحث الذكي، وتحليل السلوكيات، وإدارة تدفق الزوار، في بيئة تقنية متقدمة مدعومة بتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتدعم "بصير" موسم حج هذا العام 1446هـ من خلال تكاملها مع منظومة الجهات الأمنية والخدمية العاملة في الحرمين الشريفين، حيث تتيح المنصة قدرات متقدمة في المراقبة اللحظية والتنبؤ بالحشود، ما يسهم في اتخاذ قرارات استباقية تضمن انسيابية الحركة وتعزز من سلامة ضيوف الرحمن.

توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي

وتسعى المنصة إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها دعم جهود المملكة في توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في خدمة الحرمين الشريفين، وتوفير تحليلات دقيقة وفورية للقيادات الميدانية لرفع كفاءة اتخاذ القرار وتحسين تجربة الزوّار، إضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة تسهم في تعزيز الأمن والسلامة داخل المشاعر المقدسة.

وتعكس "بصير" التزام "سدايا" بدورها المحوري كمُمكّن وطني للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بعقول وكفاءات وطنية تبني مستقبلا تقنيا واعدا مُنافسا عالميًا في المجال.