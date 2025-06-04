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الخليج اليوم .. محمد بن زايد يهنئ لي جيه-ميونغ بفوزه في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية

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الخليج اليوم .. محمد بن زايد يهنئ لي جيه-ميونغ بفوزه في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، على تواصل العلاقات القوية والمتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الصديقة، ومهنئاً فخامة لي جيه-ميونغ بفوزه في الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أهنئ لي جيه-ميونغ بفوزه في الانتخابات الرئاسية وأتمنى له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من الإنجازات التنموية، وأتطلع إلى العمل معه لمواصلة تعزيز العلاقات القوية والمتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا وتحقيق أهداف الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين البلدين لمصلحة التنمية المشتركة فيهما وازدهار ورخاء شعبيهما»

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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