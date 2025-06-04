الخليج اليوم .. مباحثات بحرينية قطرية للإسراع في تنفيذ الربط البحري والبري

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث وزير المواصلات البحريني، الدكتور الشيخ عبدالله آل خليفة، مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، خطوات الإسراع في تنفيذ مشروع جسر البحرين - قطر للربط البري بطول 40 كيلو متراً، فضلاً عن مشروع الربط البحري المشترك، بجانب فرص تطوير البنية التحتية.

تشكيل فرق عمل مشتركة

كما ناقشا تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة سير العمل وفق أفضل الممارسات العالمية، طبقاً لوكالة الأنباء البحرينية، في الإطار ذاته أعربا عن تطلعهما لأن تمثل هذه المشروعات إضافة نوعية لمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، تماشياً مع نتائج تنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية لدول المجلس، المقرر اكتماله بحلول عام 2030، وفقاً لـ "البحرينية".

نقلة نوعية تنموية

من جهته، أكد وزير المواصلات البحريني "حرص بلاده على توفير المقومات اللازمة لإنجاح مشاريع الربط البري والبحري مع قطر، والشراكة في تطوير الخدمات اللوجستية، باعتبارها نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة".

في السياق ذاته، استعرض الجانبان أبرز المشروعات التنموية والاستراتيجية التي تدعم التنمية المستدامة، وتعزز تيسير حركة نقل الأفراد والبضائع والمركبات، وتعزيز التبادل التجاري والسياحي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات اللوجستية والسياحية والصناعية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة.