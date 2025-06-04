الخليج اليوم .. الإمارات.. الإفراج عن 2471 سجينا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قررت الإمارات الإفراج عن 2471 سجينا في البلاد، بمناسبة عيد الأضحى، فيما يأتي في إطار حرص حكومة البلاد على منح أفراد المجتمع، الذين ارتكبوا أفعالا وضعتهم تحت طائلة القانون، الفرصة للعودة مجدداً إلى محيطهم المجتمعي، كما تقول وكالة أنباء الإمارات.

وتفصيلاً، أمر رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، الإفراج عن 963 نزيلاً من نزلاء المنشآت العقابية الإصلاحية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وتكفل بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

في الوقت ذاته، أمر كذلك نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد بالإفراج عن 985 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات بمناسبة عيد الأضحى، فيما باشرت النيابة العامة في دبي على الفور الخطوات اللازمة، لتنفيذ أمر الإفراج وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي.

في حين أمر حاكم رأس الخيمة، سعود القاسمي، بالإفراج عن 411 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة، وتوافرت فيهم شروط العفو، أمر حاكم الفجيرة، الشيخ حمد الشرقي بالإفراج عن 112 نزيلاً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة، من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وتحلّوا بحسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

وتأتي المبادرة التي أعلنت من قبل رئيس الدولة في إطار كونها مبادرة إنسانية لإعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة وتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ قيم العفو والتراحم في المجتمع.