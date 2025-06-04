شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية بما فيها طقس الانبطاح "السجود الملحمي"، بحماية قوات الاحتلال.

وتزامنا مع اقتحامات المستعمرين، تفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول المصلين للأقصى، وتشدد من إجراءاتها العسكرية على أبوابه.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي البستان في البلدة، وأغلقت مداخله تمهيدا لتنفيذ عملية هدم.

في سياق آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات خلال الاقتحام المتواصل لبلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس.

وافاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال تداهم العديد من منازل المواطنين في بلدة طمون، واعتقلت حتى الآن حوالي 10 مواطنين غالبيتهم أسرى محررين، بينهم سيدة، إضافة إلى اعتقال شابين من مخيم الفارعة.

وأضاف أن قوات الاحتلال حولت أحد المنازل قرب مدخل بلدة طمون إلى مركز للتحقيق الميداني، كما أجبرت عددا من المواطنين على الخروج من منازلهم في البلدة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وتواصل قوات الاحتلال منذ منتصف الليلة اقتحام بلدة طمون ومخيم الفارعة، حيث تنتشر دوريات الاحتلال وقوات المشاة وتعمل على مداهمة منازل المواطنين، كنا عملت جرافات الاحتلال على إحداث تدمير في الشوارع والبنية التحتية في مناطق من مخيم الفارعة وبلدة طمون.