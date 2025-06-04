شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسيف: انهيار القطاع الصحى يهدد حياة الأطفال فى غزة بشكل خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" فى فلسطين كاظم أبو خلف، أن انهيار القطاع الصحى يهدد حياة الأطفال فى قطاع غزة بشكل خطير، موضحا أن المعدل اليومى للأطفال الذين يستشهدون منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغ 27 شهيدا.

وقال أبو خلف - في تصريح لقناة (سي جي تي إن) الصينية الناطقة بالعربية اليوم الأربعاء، إن الأطفال يواجهون تحديات جسيمة بسبب استمرار الحرب، مؤكدا أنه لا يوجد مكان في العالم يسقط فيه يوميا ضحايا من الأطفال بهذا العدد.. مشيرا إلى أنه بإضافة عدد المصابين يرتفع المعدل اليومي للضحايا من الأطفال إلى 83 طفلا بين قتيل وجريح لمدة 20 شهرا.

وأوضح أن الأطفال الأكثر تضررا من المجاعة التي يعاني منها القطاع.. مشيرا إلى أن عشرات الألاف من الأطفال سجلوا على أنهم بحاجة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.

وأضاف أن الإحصائيات الأولية تشير إلى أن أكثر من 40 ألف طفل باتوا أيتاما والعدد مرشح للزيادة.. مؤكدا أن الأطفال في غزة يحتاجون إلى سنوات طويلة للشفاء ليس من الإصابات فحسب بل بسبب الضغط النفسي والعصبي الذي تعرضوا له.