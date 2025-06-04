شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب الجزائرية بن سولة نائبة لرئيس محكمة حقوق الإنسان الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخبت محكمة حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية، خلال افتتاح دورتها العادية الـ77 المنعقدة الثلاثاء بمقرها في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة، القاضي المالي موديبو ساكو رئيساً جديداً للمحكمة، والقاضية الجزائرية بن سولة شفيقة نائبة له، وذلك لولاية مدتها عامان من 2025 حتى 2027، وفقاً للمادة 21 من بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المنشئ للمحكمة.

ويخلف القاضي ساكو، الذي شغل منصب نائب الرئيس خلال العامين الماضيين، القاضية إيماني داؤود عبود من تنزانيا، التي أنهت اليوم فترة ولايتها التي امتدت أربع سنوات كرئيسة للمحكمة منذ عام 2021.

أما القاضية الجزائرية بن سولة شفيقة، فتتولى منصب نائب الرئيس خلفاً للقاضي ساكو بعد انتخابه رئيساً، حيث ستضطلع بدور أساسي في قيادة المحكمة خلال المرحلة المقبلة.

وتُنتخب هيئة المكتب (الرئيس ونائب الرئيس) من بين قضاة المحكمة الـ11، وهم مواطنون من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ويعملون بصفتهم الفردية، وتُعقد دورات المحكمة أربع مرات سنوياً، إضافة إلى جلسات استثنائية عند الحاجة.

وتعد محكمة حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية الذراع القضائي للاتحاد الإفريقي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتكمل عمل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تتخذ من بانجول مقراً لها.