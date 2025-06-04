شكرا لقرائتكم خبر عن "السورية للطيران" تعلن استئناف رحلاتها إلى إسطنبول ابتداء من 10 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخطوط الجوية السورية في بيان عبر منصة ""إكس" الثلاثاء، أنها ستستأنف رحلاتها إلى إسطنبول التركية ابتداء من العاشر من يونيو.

وقالت في بيان: "من سوريا إلى إسطنبول.. صرنا جاهزين".

وأضافت: "يسرنا إعلامكم بأنه أصبح بإمكانكم الحجز من جميع مكاتبنا داخل سوريا وكذلك من إسطنبول، من خلال المكاتب المعتمدة".

والاثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن رحلات الخطوط الجوية السورية إلى تركيا ستستأنف قريبا.

وأضاف الرئيس التركي، في بيان عقب اجتماع مجلس الوزراء في المجمع الرئاسي، أن شركة الطيران التركية "AJet" ستبدأ أيضا بتسيير رحلات منتظمة إلى سوريا.

وأكد الرئيس أردوغان دعمه للشعب السوري بكل ما أوتي من قوة.

وصرح أردوغان: "مع استقرار سوريا وسلامتها، نؤمن بأن جميع جيرانها وكافة دول المنطقة سيستفيدون من ذلك".