شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا الجزائر ورواندا يبحثان تعزيز علاقات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، مع نظيره الرواندا، بول كاجامى، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى الجزائر، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وشهد الرئيسان، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل مختلف مجالات التعاون بين البلدين، في قطاعات المواصلات السلكية واللاسلكية، وريادة الأعمال والابتكار والاتصال الرقمي، وترقية الاستثمار، والصناعة الصيدلانية، والتأهيل المهني والاتصال.

كما شملت الاتفاقيات مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير تكنولوجيا الابتكار، وخدمات النقل الجوي والتعاون القضائي والشرطي، وفي القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني.

وكان الرئيس الرواندي قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين.