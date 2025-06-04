شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمنع التصوير ورفع الأعلام السياسية والمذهبية والهتافات بالمـشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، منع التصوير ورفع الأعلام السياسية والمذهبية والهتافات بجميع أشكالها فـي المـشاعر المقدسة.

وأضافت الوزارة: "ضمن تعليمات موسم الحج، أنه بدءا من صباح اليوم الـ 5 حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، يتم منع جميـع أنواع المركبات من الدخول إلى المشاعر المقدسة، ويستثنى من ذلك مركبات نقل الحجاج المرخصـة وسيارات المشرفين والموظـفين والخدمـات المصرح لهـا بالدخول"، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية" السعودي.

وواصلت وزارة الداخلية: "يمنع جميع أنواع المركبات التي تحمل لوحات سعودية وتقل سعتها عن 25 راكبا ويقودها من يرتدي الإحرام، من نقل الحجاج والدخول إلى العاصمة المقدسة، وحجزها في المواقف المعدة لها في مداخل العاصمة المقدسة ونقل ركابها من الحجاج إلى وجهتهـم بوسائل النقل العام، ويستثنى مـن ذلك المركبات المرخصة لنقل الركاب بأجر".

وتابع البيان: "يتم منع جميع أنواع المركبات من نقل أي شخص لا يحمل تصريحا بالحج أو العمل أو الإقامة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وحجز المركبات المخالفة والمطالبة قضائيا بمصادرتها، وتطبيق العقوبات المقررة بحق سـائقيها وكل من تثبت علاقته بمخالفة استخدامها".

كما أكدت الوزارة وجوب الامتناع عن إشعال مصادر اللهب، وجلب واستخدام أي مواقد للطهي، حيث تمنع التعليمات استخدام أو تداول الغاز البترولي المسال في منطقة المشاعر المقدسة.

وشددت الوزارة على انه "يتم منع جميع أنواع الشاحنات من نقل المواشي إلى العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، ويستثنى من ذلك الشاحنات المعتمدة من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي وتحمل شهادة فحص بيطري تثبت خضوع الماشية المنقولة فيها للفحص في المراكز التابعة لوزارة البيئة في مداخل مكة المكرمة".

وكان مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية في الحج، الفريق محمد البسامي كشف أول أمس الأحد أن فرق الأمن العام أخرجت أكثر من 205 آلاف شخص من مكة لمحاولتهم الحج بلا تصريح، معلنا عن استحداث تشريعات للتعامل مع المخالفين أثناء موسم الحج.