شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، بأداء إيجابي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" نموا بنسبة 0,73 % ، ليستقر بذلك عند 18325,68 نقطة.



من جانبه، سجل مؤشر "MASI.20"، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,80 % إلى 1498,56 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 1,03 % إلى 1249,04 نقطة.

بدوره، سجل "MASI Mid and Small Cap"، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تحسنا بنسبة 0,38 % إلى 1782,79 نقطة.



وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر "إف تي إس إي - سي إس إي موروكو 15"، ومؤشر "إف تي إس إي - سي إس إي موروكو آل - ليكيد"، على ربح بنسبة 0,59 % إلى 17556,43 نقطة، وبنسبة 0,64 % إلى 15645,84 نقطة، على التوالي.