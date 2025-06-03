شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للمساعدة في إعادة إعمار لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن استعداد بلاده لمساعدة الحكومة اللبنانية في عملية إعادة الإعمار.



وبحث وزير خارجية إيران مع الرئيس اللبناني جوزيف عون -خلال اجتماع عقد في بيروت اليوم الثلاثاء- العلاقات بين البلدين وأحدث التطورات الإقليمية والدولية، حسبما أوردت وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية.



وأكد عراقجي استعداد طهران لتوسيع العلاقات مع لبنان في كافة المجالات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأعرب عراقجي أيضًا عن دعم إيران للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للبنان وعقد حوار بين المجموعات العرقية والسياسية اللبنانية بهدف التوصل إلى توافق وطني وتسوية المشاكل الداخلية في لبنان.

يذكر أن عراقجي توجه إلى لبنان بعدما اختتم زيارته الرسمية إلى مصر.