الخليج اليوم .. الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً حوثياً أطلق من اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل إنذارات في بعض المناطق.

وأوضح الجيش في بيان على قناة تليغرام "عقب صفارات الإنذار التي دوّت قبل وقت قصير في عدة مناطق داخل إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".

وأفاد مراسل "العربية/الحدث"، باعتراض الصاروخ الحوثي بواسطة منظومة السهم، مشيرا إلى إغلاق مطار تل أبيب بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

كما بين أن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل نتيجة الصاروخ الحوثي.

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الصاروخ. وأوضحت في بيان صادر عنها مساء اليوم، "استهداف مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار"، بحسب وكالة سبأ التابعة للحوثيين.

ويوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، بعد دوي صفارات الإنذار في وسط البلاد، وسماع أصوات انفجارات في أجواء القدس.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر الهجوم الذي شنّته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلقت جماعة الحوثي في اليمن عشرات الهجمات الصاروخية نحو إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر، قائلة إنها على ارتباط بها، في خطوة أدرجتها في إطار إسنادها للحركة الفلسطينية ولقطاع غزة.

كما تعهدت بـ "عدم وقف تلك الهجمات حتى فك الحصار عن غزة"، وفق قولها.

في حين نفذت إسرائيل عدة ضربات على مواقع حوثية، مهددة الجماعة الحوثية بمصير مشابه لحزب الله في لبنان، وحماس في غزة.