شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 فلسطينيين في قصف الاحتلال على عدة مناطق في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم /الثلاثاء/، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إنه تم نقل 4 شهداء إلى مجمع ناصر الطبي بعد قصفهم من طيران الاحتلال في منطقة "جورة اللوت"، جنوبي مدينة خان يونس.



كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة، وكذلك استشهد مواطن وطفله جراء استهداف الاحتلال في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار في محيط جبل الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق جباليا، شمال قطاع غزّة.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 54 ألفا و510 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124 ألفا و901 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.