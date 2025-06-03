شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع سوريا بمختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين بلاده وسوريا، والحرص على تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم /الثلاثاء/، بوفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



وفي السياق، شهدت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بالأردن الدكتورة نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة، توقيع مذكّرة تفاهم للتعاون في مجال تدريب الكوادر الدبلوماسية وموظفي مؤسسات القطاع العام بين المعهد الدبلوماسي الأردني والمعهد الدبلوماسي السوري.