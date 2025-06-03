شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان ووزير خارجية إيران يؤكدان الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال سلام، اليوم /الثلاثاء/، لعباس عراقجي، الذي يزور لبنان حاليا، حيث أكد سلام حرص بلاده على العلاقات الثنائية مع إيران على قاعدة الاحترام المتبادل والحفاظ على سيادة البلدين، وما يضمن استقلال كل دولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

ومن جانبه، أكد عراقجي حرص طهران على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية مع لبنان، تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم تدخل اي دولة بشؤون الأخرى، مشيرا إلى ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمارات والتبادل التجاري، موجها دعوة لرئيس الوزراء اللبناني لزيارة طهران.



وفي السياق، بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والوفد المرافق له، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية وملف إعادة الإعمار والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وعقب اللقاء، قال عراقجي، في تصريحات نقلتها الوكالة اللبنانية، "إن العلاقات بين إيران ولبنان لطالما كانت علاقات جيدة للغاية بين الحكومتين والشعبين، منوها بعزم طهران على الاستمرار في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية"، مشددا على أن بلاده تدعم بشكل تام استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه.

وأدان وزير الخارجية الإيراني احتلال إسرائيل لأجزاء من الأراضي اللبنانية، مؤكدا دعم بلاده لكافة الجهود التي يبذلها لبنان حكومة وشعبا من أجل إخراج الاحتلال الإسرائيلي بأي طريقة.



وحول إعادة إعمار لبنان، أشار عراقجي إلى استعداد الشركات الإيرانية للمشاركة في إعادة الإعمار عبر الحكومة اللبنانية، مؤكدا دعم طهران للحوار الوطني في لبنان والوحدة الوطنية والوفاق الوطني، وأيضا دعم قرار يتوصل إليه كافة المجموعات والطوائف اللبنانية، وهو أمر يخص اللبنانيين فقط وأي دولة ليس لديها الحق بأن تتدخل في ذلك.