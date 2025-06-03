الخليج اليوم .. الكويت والإمارات توقعان اتفاقيات لتوسيع التعاون الثنائي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقعت دولة الكويت، والإمارات، عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في إطار الزيارة الرسمية النائب الرئيس الإماراتي، منصور بن زايد، إلى دولة الكويت، إذ تضمنت الاتفاقيات، الموقعة في قصر بيان، إلى بناء شراكات فاعلة تخدم المصالح المتبادلة، إذ تضمنت التعاون الصحي، والتعاون في قطاع النقل البري، والصناعة والتكنولوجيا، بجانب المجال التربوي والتعليمي، وحماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة.

وبحث أمير الكويت الشيخ، مشعل الأحمد الجابر الصباح، مع نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بجانب مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، والدولية.

واستقبل أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان ظهر اليوم بحضور ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب الرئيس الإماراتي، الشيخ منصور بن زايد والوفد الرسمي المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.