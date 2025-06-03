الخليج اليوم .. النيابة العامة: إنشاء حملات وهمية جريمة موجبة للتوقيف

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أحالت النيابة العامة مقيماً آسيوياً إلى المحكمة الجزائية، بعد إنشاءه حملة حج وهمية عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الاستيلاء على أموال الآخرين دون وجه حق، وقُبض عليه بحوزته سندات قبض تتعلق بالنشاط المخالف.

وصدر بحقه حكم ابتدائي يقضي بسجنه مدة عام، فضلاً عن تغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال، مع مصادرة جميع الأجهزة والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، فيما شددت النيابة العامة على أن الإسهام في إنشاء حملات وهمية يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مؤكدةً استمرار ملاحقة كل من يعبث بأنظمة الحج وتقديمهم للعدالة.