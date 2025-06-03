الخليج اليوم .. البحرين تفوز بعضوية مجلس الأمن 2026 - 2027

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصبحت البحرين تتمتع بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن، وذلك للعام 2026 - 2027، وذلك بعدما نالت تأييدا دوليا بواقع أكثر من 186 صوتا.

وتقول وكالة أنباء البحرين: "يكتسب اختيار البحرين لهذه العضوية أهمية متزايدة من حيث التوقيت والدلالات، إذ تأتي في مرحلة دقيقة تعيشها المنطقة والعالم، إذ تتشابك فيها التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في كل أرجاء العالم، بخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يتطلب من أطراف المجتمع الدولي تعزيز قنوات العمل المشترك، والبحث عن حلول جماعية لكل هذه الأزمات والتحديات، وذلك يتطابق بشكل تام مع المبادئ الراسخة التي تتبناها مملكة البحرين وتترجمها قولًا وفعلًا في مجمل سياستها الخارجية".

وانضمت البحرين إلى الأمم المتحدة في العام 1971م، إذ تحرص البحرين في كل "المواقف والمحافل على التأكيد على دبلوماسيتها الفاعلة وثوابتها الراسخة، وإعلاء صوت العقل في زمن الصراعات، ودعم الأمن والسلم الدوليين، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، ودفع مسيرة العمل الجماعي الدولي إلى كل ما من شأنه تحقيق هذه الأهداف النبيلة" طبقاً لـ وكالة أنباء البحرين.