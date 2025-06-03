الخليج اليوم .. "خيام بطابقين" بيئة سكنية جديدة تستقبل ضيوف الرحمن بمشعر منى

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير (المطور الرئيس للمشاعر المقدسة) مشروع الخيام ذات الدورين، الذي يمثل سلسلة للتحولات النوعية في إسكان الحجاج بالمشاعر المقدسة، من خلال توفير إقامة متميزة تضمن للحجاج أجواء مناسبة، بحلول دائمة، وكفاءة تشغيلية عالية الجودة، مما يسهم في راحة الحجاج وطمأنينتهم.

وأكدت كدانة أن مشروع الخيام ذات الطابقين نُفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، بنسبة تمثل 75% من إجمالي المشروع، بمساحة تسكين تتجاوز 20,000 متر مربع مكونة من أكثر من 40 مبنى، ومجهزة بأكثر من 550 دورة مياه، استغرقت مدة تنفيذها ما يقارب 100 يوم، ويستهدف تسكين ما يقارب 8,000 حاج من داخل السعودية وخارجها، بهدف إثراء تجربة الحاج، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة خدمات الإقامة في مشعر منى، بما يضمن بيئة سكنية مريحة وآمنة لضيوف الرحمن، بتصميم هندسي عصري، يجمع بين الجودة والاستدامة، مع الاستمرار في المحافظة على الطابع الخاص بالمنطقة.