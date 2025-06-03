شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن تقليص قواعدها العسكرية في سوريا إلى قاعدة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الولايات المتحدة تقليص وجودها العسكري في سوريا إلى قاعدة واحدة من أصل 8 قواعد.

وقال المبعوث الأمريكي إلى سوريا "سياستنا في دمشق ستتغير لأنها لم تنجح على مدى القرن الماضي."

وكان قد أعلنت تقارير أمريكية في الساعات الماضية إغلاق قاعدتين عسكريتين في سوريا

وتعليقا على القرار، قال اللواء الركن صالح المعايطة، الخبير العسكرى والاستراتيجى الأردنى، إن قرار الانسحاب التدريجى المتسارع للقوات الأمريكية من أكبر قاعدتين عسكريتين بشمال شرق سوريا ليس بالمفاجئ، حيث تحدثت عنه الإدارة الأمريكية منذ عام 2018 و2019 لأسباب تتعلق بمتغيرات إقليمية ودولية.

وأضاف صالح المعايطة خلال مداخلة عبر زووم من الأردن لقناة إكسترا نيوز، أن الإدارة الأمريكية الجديدة سبق وأن قالت على لسان ترامب فى 2017 حتى 2021 أنه سيحاول سحب القوات الأمريكية، لكنه تراجع فى 2019 لمتغيرات البيئة الإقليمية والدولية.

وأوضح صالخ المعايطة أن أى إعادة تموضع أو إعادة انتشار أو سحب جزئى متدرج للقوات الأمريكية مربوط بـ 3 سياقات وهم السياق المحلى والسياق الإقليمى، والسياق الدولى، لأن هذه المتغيرات فى سوريا بالتحديد تفرض على أمريكا التكيف مع هذه التحولات.