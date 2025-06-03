شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة فلسطينية: نحذر من اشتداد المجاعة بشكل خطير في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن المجاعة تشتد بشكل خطير جدا في قطاع غزة، محذرا من آثارها الكارثية على حياة الأطفال والنساء وكبار السن.



وأضاف الشوا -في تصريح لقناة "العربية الحدث" اليوم /الثلاثاء/- أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل ممنهج المدارس ولا سيما المدارس التابعة للأونروا والتي مثلت مراكز لإيواء الفلسطينيين، في ظل قرارات النزوح المتكررة التي نفذها جيش الاحتلال.

ولفت إلى أن 90% من مدارس الأونروا تم استهدافها بالإضافة إلى المدارس الحكومية؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، مبينا أنه تم قتل عائلات بأكملها في تلك المناطق التي يلجأ إليها المدنيين، حيث استهدف الاحتلال الإسرائيلي نحو 300 مدرسة في قطاع غزة منذ بدء الحرب.



وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في عمليات القتل التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني سواء بالقصف أو من خلال الكارثة الإنسانية التي يفرضها على سكان القطاع.