شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر طبية بغزة: أوضاع كارثية فى غرف العمليات والعناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر طبية فى قطاع غزة "إن أوضاعا كارثية تشهدها غرف العمليات والعناية المركزة والطوارئ مع تزايد الإصابات الخطيرة، بسبب قصف الاحتلال المتواصل والعنيف على أنحاء متفرقة في قطاع غزة".

وأضافت المصادر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة وأجهزة التصوير التشخيصية يمنع إتمام التدخلات الجراحية العاجلة للجرحى، مشيرة إلى أن ️الدعوات المجتمعية للتبرع بالدم أصبحت دون جدوى مع تفاقم سوء التغذية بين المواطنين.

وأوضحت المصادر أن المولدات الكهربائية تعمل وفق أرصدة محدودة من الوقود لإمداد الأقسام الحيوية بالكهرباء.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54 ألفا و510 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، فيما بلغت حصيلة الإصابات 124 ألفا و901 جريحا، في حين لايزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.