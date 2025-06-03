شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتطعيم أكثر من 183 ألف طفل ضد الحصبة فى دارفور بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منظمة أطباء بلا حدود حملة لتطعيم أكثر من 183 ألف طفل ضد الحصبة في ثلاث ولايات بإقليم دارفور غرب السودان، الذى يعانى من تدهور شديد للأوضاع الإنسانية.

وقالت أطباء بلا حدود، في تغريدة على منصة "إكس" إنها أطلقت حملات تطعيم جماعية لمواجهة تفشي الحصبة حالياً في دارفور، وأشارت إلى أن الحملات تستهدف تطعيم 183 ألفاً في ثلاث من أصل خمس ولايات في إقليم دارفور.

وذكرت المنظمة، أن أولى حملات التطعيم انطلقت الجمعة الماضية، في فوربرنقا بولاية غرب دارفور بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث جرى تطعيم 30 ألف طفل حتى الآن.

وفي 24 مايو السابق، أفادت السلطات الصحية في فوربرنقا عن إصابة 750 طفلاً على الأقل بمرض الحصبة منها 14 حالة وفاة، جميعها رُصدت في مستشفى المنطقة الريفي.

وقالت أطباء بلا حدود إن فرق المنظمة قامت بتطعيم أكثر من 5 آلاف في مخيم سورتوني للنازحين في شمال دارفور ومنطقة جبل مرة بولاية وسط دارفور.

وتقول الأمم المتحدة إن إقليم دارفور يواجه أزمة إنسانية مروعة، حيث يحتاج 79% من سكانه إلى مساعدات إنسانية عاجلة.