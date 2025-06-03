شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 54.510 شهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 54.510، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة -فى بيان اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 124.901، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، مشيرة إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 40 شهيدا (منهم 1 انتُشل جثمانه)، و208 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.

يذكرأن حصيلة الشهداء والإصابات بلغت منذ 18 مارس 2025 (4,240 شهيدا، و12,860 إصابة).