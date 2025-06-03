شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار أول وحدة متنقلة لعلاج السكتات الدماغية لسلامة صحة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة السعودية، ابتكار أول وحدة متنقلة لعلاج السكتات الدماغية، مجهزة للتشخيص والعلاج الفوري ميدانيًا تحت إشراف فريق طبي متكامل، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج.

وأوضحت الصحة السعودية، أن الوحدة المبتكرة مدعومة بجهاز تصوير متطور لتحديد نوع السكتة مع تشخيص فوري ميداني بالأشعة المقطعية للكشف عن السكتة وذلك تحت إشراف فريق طبي متكامل لخدمة الحالات الطارئة متضمن طبيب أعصاب وممرضة طوارئ وفني أشعة بالإضافة إلى المسعف.

وتواصل المنظومة الصحية في المملكة السعودية، تقديم خدماتها المتكاملة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1446هـ، حيث تجاوز إجمالي الخدمات الصحية المقدمة، حتى السادس من شهر ذي الحجة، أكثر من 91 ألف خدمة صحية، وذلك ضمن الجهود المشتركة بين مختلف مكونات المنظومة، لتقديم رعاية صحية رفيعة الجودة والكفاءة، انسجامًا مع مستهدفات برنامج “تحول القطاع الصحي”، وبرنامج “خدمة ضيوف الرحمن”، ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وأمان، في بيئة صحية متكاملة تدعم سلامتهم وتواكب أفضل المعايير العالمية.