شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يشكر الأمم المتحدة لدورها فى الاستجابة لوباء الكوليرا والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور كامل إدريس، رئيس وزراء السودان، الشكر للمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة لدورها في دعم الاستجابة العاجلة لوباء الكوليرا في السودان، عبر توفير الإمدادات الطبية والمحاليل الوريدية، إلى جانب الدعم الفني في مجالات التدريب والبروتوكولات وتنفيذ الأنشطة الصحية وفق المنهجيات والأسس العلمية.

كما وجه الشكر، لمجموعة التنسيق الدولية للقاح الكوليرا (ICG) على دعمها اللامحدود، حيث إنه بفضل جهود اللجنة الفنية لتطعيم الكوليرا ودعم الـICG ومنذ أكتوبر 2023 وحتى الآن، تمكّنت البلاد من تأمين 16,959,845 جرعة من لقاح الكوليرا، نُفذت من خلالها حملات استجابة في 39 محلية بـ11 ولاية سودانية، كما توجه بالشكر للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، على اهتمامه المباشر بالأوضاع الصحية في السودان، وتوجيهاته للمكتب الإقليمي ومكتب السودان ببذل مزيد من الجهد لضمان تأمين الإمدادات الطبية الضرورية و الدعم اللازم.

ومن جهتها، أوضحت وزارة الصحة أن هذه الجهود أسفرت عن وصول وتوزيع كميات كبيرة من الإمدادات الطبية والمحاليل الوريدية، إلى جانب توفير الإسعافات للاستجابة الطارئة ومدخلات أخرى لعلاج الكوليرا وفق البروتوكولات العلاجية.