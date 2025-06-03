شكرا لقرائتكم خبر عن الترحيل والمنع 10 سنوات للمخالفين.. السعودية تشدد على الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الداخلية السعودية، أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون بالترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، مشددةً على أن الحصول على تصريح حج نظامى شرط أساسى لأداء فريضة الحج.

وأهابت وزارة الداخلية السعودية في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس"،بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات من خلال الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.