شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية بما فيها طقس الانبطاح "السجود الملحمي"، بحماية قوات الاحتلال.

وتزامنا مع اقتحامات المستوطنين، تفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول المصلين للأقصى، وتشدد من إجراءاتها العسكرية على أبوابه.

وفى سياق آخر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المناطق الأثرية في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفادت "وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال داهمت المنطقة الأثرية المعروفة بـدار الضرب، وقصر منصورة، ومنطقة التل وعددا من المواقع التاريخية الأخرى في البلدة.

ويأتي هذا الاقتحام في سياق الاستهداف المستمر الذي تتعرض له المناطق الأثرية في بلدة قراوة بني حسان، من خلال أعمال التجريف، واقتحامات المستعمرين المتكررة، ومنع المواطنين من الوصول إليها، تمهيدا للاستيلاء عليها وتهويدها ضمن المخطط الاستعماري الهادف إلى تغيير معالم المنطقة.

وفي ذات السياق نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزًا عسكريًا عند المدخل الرئيس لبلدة نحالين، غرب بيت لحم، حيث قامت جنود الاحتلال بإيقاف مركبات المواطنين، ودققوا في بطاقاتهم الشخصية، وفتشوا هواتفهم المحمولة، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين وتنقلهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم بلدة عزون شرق قلقيلية، حيث اقتحمت البلدة من مدخلها الشمالي، وانتشرت في منطقة الصفحة باتجاه ديوان آل سويلم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، منتصف الليلة، قرى: سنيريا وعزون، وعتمة، وبيت أمين جنوب قلقيلية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.