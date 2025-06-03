شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح معبر العريضة الحدودى بين لبنان وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعيد فتح معبر العريضة الحدودي بين لبنان وسوريا صباح اليوم.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" بدأت حركة العبور بين البلدين، مشيرة إلى أن أعمال الترميم ما زالت مستمرة.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية أعلنت عن إعادة فتح معبر العريضة الحدودي مع لبنان أمام حركة عبور المسافرين، وذلك رغم استمرار أعمال الترميم والصيانة، حرصًا على تسهيل تنقل الأهالي خلال عطلة عيد الأضحى.