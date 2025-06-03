شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية آمنة لتوزيع المساعدات بإشراف دولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت حركة حماس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات الإغاثة الدولية بالتحرك الفورى لوقف ألية توزيع المساعدات وفتح ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف دولي بعيدا عن تحكم الاحتلال الإسرائيلى والضغط الجاد لوقف اللعدوان فورا وإنقاذ ما تبقى من الشعب الفلسطينى المحاصر .

وقالت حركة حماس -في بيان اليوم الثلاثاء، إن ما يعرف بـ "الآلية الإسرائيلية الأمريكية لتوزيع المساعدات" والتي تحولت إلى مصائد موت وإذلال ، هدفها ليس الإغاثة بل كسر كرامة شعبنا وتحول حياة المحاصرين إلى جحيم بما يخدم مشاريع التهجير القسرى.

وأدانت الحركة المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال فجر اليوم في "منطقة العلم" بمحافظة رفح (جنوب القطاع) باستهداف مباشر لمواطنين مدنيين عزل كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات والتي أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى . مؤكدة أنها "تشكل جريمة إبادة جماعية تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود".

وحملت الحركة الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة وسابقاتها، حيث ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا في مراكز التوزيع خلال الأيام الثمانية الأخيرة إلى 102 شهيدا .

بدورها ..أفادت منظمة "يونيسف"، في وقت سابق، بأن أهل غزة يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي وأن نحو نصف مليون شخص على حافة المجاعة، مشيرة إلى أن نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد لغزة كارثة، وأن خطة توزيع المساعدات التي تسيرها ما تسمى بـ "مؤسسة غزة الإنسانية" - التي أنشأها الاحتلال الإسرائيلي- تهدد بتفاقم الأمور.

