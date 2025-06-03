شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى حول المناخ والبيئة بمقر الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول للنسخة الثالثة من المؤتمر الدولي الثالث حول المناخ والبيئة، والذي يُعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية ورئاسة مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويُنظَّم المؤتمر في إطار دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مواجهة التحديات البيئية وتعزيز مسارات الاستدامة.

ويُعد المؤتمر منصة إقليمية ودولية رائدة لتبادل الخبرات والأفكار بين الخبراء والأكاديميين وصناع القرار في مجالات المناخ والبيئة والابتكار المستدام. وتستهل فعاليات المؤتمر بجلسة افتتاحية رفيعة المستوى، بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء في مجال العمل المناخي والتنمية المستدامة.

وفي تصريح له، أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن تنظيم المؤتمر يتزامن مع اليوم العالمي للبيئة الذي يُوافق 5 يونيو من كل عام، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر في رفع الوعي بقضايا المناخ، وتسليط الضوء على المشروعات والمبادرات الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي.

ويشهد اليوم الأول حلقة نقاشية رفيعة المستوى بمشاركة مسؤولين وصناع سياسات معنيين بقضايا المناخ، لمناقشة الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب تكريم عدد من المبادرات البيئية الخضراء التي أسهمت في تعزيز العمل البيئي المستدام.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين، تتناول خلالها جلساته عددًا من الموضوعات الحيوية، من أبرزها: إدارة الموارد المائية، ومواجهة التلوث البلاستيكي، وبناء المدن المستدامة