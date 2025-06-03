الخليج اليوم .. الكويت تتسلم من ماليزيا مجرما خطيرا هاربا من العدالة منذ 10 أعوام

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت وسائل إعلام كويتية أن السلطات تسلمت الهارب مساعد المسيليم بعدما أوقفته السلطات الأمنية في ماليزيا.

ويأتي ذلك بناء لمذكرة دولية من «الانتربول» كون المسيليم مطلوبا للسلطات الكويتية، وتمت عملية تسليمه ليصل الكويت على الخطوط الجوية الكويتية قادما من الدوحة حيث توقفت الرحلة هناك (ترانزيت).

‏وتسلم الأمن الكويتي الهارب مساعد المسيليم لدى وصوله مطار الكويت، لإتمام إجراءات حجزه وبدء التحقيق معه تمهيدا لإحالته للمحاكمة.

وحذر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف من اختار هجرة الكويت والإقامة خارجها وإيذاء بلده من الخارج من مغبة المضي قدما على هذه الطريقة، مؤكدا في تحذيره أنهم عائدون في يوم ما، ولكنهم سيعودون بوجه أسود لا يمكنهم من الوقوف بشرف وعزة بين الناس بعدما استمرأوا إيذاء الكويت. وقال «لن ينجو أحد من هذا المصير».

‏وقال اليوسف في معرض تعليقه على ضبط وإحضار الهارب منذ سنة 2015 من البلاد وتسلم الكويت له إيذانا ببدء التحقيق معه ومحاكمته عن كل ما فات، «من اختاروا هجرة الكويت وظنوا أن وجودهم في الخارج يعطيهم حق التطاول والتلفيق والإيذاء، أن يتوبوا عن أفعالهم السيئة ويشاهدوا مصير من سبقوهم، فلا مناص من عودتهم، وشتان ما بين العائد بشرف إلى بلاده رافعا رأسه بعلم أخذه أو درجة علمية نالها أو جائزة مرموقة حصل عليها، وبين من عاد مطأطئا رأسه خجلا من أفعاله التي أذى عبرها الكويت وأهلها وتطاول على قياداتها».

المصدر: وسائل إعلام كويتية