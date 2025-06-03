الخليج اليوم .. وزير الخارجية الكويتي: السفارة السورية ستفتح قريبا في الكويت

الرياض - كتب موسى القحطاني - أعلن وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا أن دول الخليج تخطط بصورة مشتركة لمساعدة سوريا، مضيفا أن السفارة السورية ستفتح قريبا في الكويت.



كلام اليحيا جاء على هامش أعمال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس ​التعاون الخليجي​ في دورته الـ164، وعقب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع الأخيرة إلى الكويت، حيث عقد مباحثات رسمية مع أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وكان الشرع زار الكويت الأحد الفائت، في أول زيارة رسمية له للبلاد منذ توليه منصبه، وذلك تلبية لدعوة من أمير الكويت.

وجرى خلال الزيارة بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

كما بحث الشرع وأمير الكويت أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمن سوريا واستقرارها وصون سيادتها ووحدة أراضيها، إلى جانب دعم مسيرة العمل العربي الموحد.

تأتي هذه الزيارة ضمن حملة دبلوماسية يقوم بها الشرع لتعزيز موقع سوريا إقليميا ودوليا بعد فترة طويلة من القطيعة مع عدد من الدول العربية، حيث تعد الكويت المحطة العربية السابعة التي يزورها منذ توليه مهامه في يناير 2025.

المصدر: وكالات