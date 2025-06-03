شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية ترحب بنشر القوائم الأولية للناخبين في انتخابات المجالس البلدية بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنشر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القوائم الأولية للناخبين الخاصة بالمجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، ووصفت هذه الخطوة بأنها تقدم مهم نحو تعزيز العملية الانتخابية الجارية في البلاد .



ودعت البعثة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية الاثنين - جميع المواطنات والمواطنين المسجلين إلى التحقق من بياناتهم الانتخابية، سواء عبر الموقع الإلكتروني للمفوضية أو من خلال مراكز الاقتراع، لضمان أهليتهم للمشاركة في الاستحقاقات البلدية المقبلة.



وأكدت البعثة دعمها المستمر للمؤسسات الليبية المعنية في جهودها الرامية إلى إجراء انتخابات حرة وشاملة تعزز المسار الديمقراطي، وتكرّس مبدأ المشاركة الشعبية في الحكم المحلي .