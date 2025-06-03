شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: استهداف المدارس المستخدمة كملاجئ فى غزة "جزء من استراتيجية قصف متعمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن سلسلة من الضربات الجوية الإسرائيلية القاتلة، التي استهدفت مباني مدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة، جاءت ضمن استراتيجية قصف عسكرية متعمدة، كما تم تحديد مزيد من المدارس كأهداف مستقبلية.



وبحسب تقرير للصحيفة نشرته الإثنين، فقد تم استهداف ستة مبان مدرسية على الأقل بالقصف خلال الأشهر الأخيرة، مما أسفر، عن استشهاد أكثر من 120 شخصا، في إطار عمليات استهداف متعمدة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.



كما اُستشهد أربعة أشخاص الاثنين في غارة إسرائيلية على مدرسة كانت تحولت إلى مأوى للنازحين في دير البلح وسط القطاع.



وأفادت مصادر عسكرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة العيشية؛ والتي تعد واحدة من سلسلة مدارس مستخدمة كملاجئ للنازحين.



وأوضحت المصادر أن أربع مدارس إضافية وُضعت على قائمة الأهداف المحتملة للجيش الإسرائيلي، وهي، مدرسة الحلاوة والرافعي ونسيبة وحليمة السعدية، وكلها تقع في أو قرب منطقة جباليا شمال غزة.



ووفقا لأحدث تقييمات الأمم المتحدة، فإن 95% من مدارس غزة تعرضت لأضرار بدرجات متفاوتة، فيما تم تصنيف نحو 400 مدرسة على أنها "تلقت إصابة مباشرة".