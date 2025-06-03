شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: التصعيد قادم لاستهداف اقتصاد إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الحوثيين، نحن الآن نعمل على طوير صواريخنا والتصعيد قادم لاستهداف اقتصاد إسرائيل، وعلى إسرائيل استخلاص الدروس من الولايات المتحدة.

وتابع القيادى بالحوثيين، أن الفشل يلاحق قادة إسرائيل وهم عاجزون عن وقف صواريخنا، لسنا وحدنا المعنيين بوقف العدوان على غزة، بل العالم كله.

وانهى بيانه، صمودنا واستمرارنا في الضرب انتصار بحد ذاته.