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الحوثيون: التصعيد قادم لاستهداف اقتصاد إسرائيل

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الحوثيون: التصعيد قادم لاستهداف اقتصاد إسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الحوثيين، نحن الآن نعمل على طوير صواريخنا والتصعيد قادم لاستهداف اقتصاد إسرائيل، وعلى إسرائيل استخلاص الدروس من الولايات المتحدة.

وتابع القيادى بالحوثيين، أن الفشل يلاحق قادة إسرائيل وهم عاجزون عن وقف صواريخنا، لسنا وحدنا المعنيين بوقف العدوان على غزة، بل العالم كله.

وانهى بيانه، صمودنا واستمرارنا في الضرب انتصار بحد ذاته.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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