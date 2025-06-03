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كمين لقوة إسرائيلية فى جباليا وسقوط 11 جنديا بين قتيل وجريح

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كمين لقوة إسرائيلية فى جباليا وسقوط 11 جنديا بين قتيل وجريح

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القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن 11 جنديًا سقطوا بين قتيل وجريح، في جباليا، في كمين، وصفته بأنه "صعب جدًا".


وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية، حسب موقع "خدشوت بتخون"، إن قوة تابعة لجيش الاحتلال داخل مبنى تمركزوا فيه شمال قطاع غزة تعرضت لاستهداف بقذيفة، وأوقعت قتلى وجرحى، وأشار الموقع إلى وقوع 11 جنديًّا بين قتيل وجريح.


وواجهت مروحية إسرائيلية توجهت لإخلاء الجنود صعوبة في الهبوط في جباليا، بسبب الاشتباكات.


وأكدت مصادر إسرائيلية، حسب "خدشوت بتخون" أن عملية إجلاء الجنود القتلى والجرحى في جباليا فشلت بسبب كثافة النيران.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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