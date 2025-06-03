شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن يؤكد الحرص على تعزيز وتطوير الشراكة مع اليونيسيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك الحرص على تطوير وتعزيز الشراكة القائمة بين الحكومة اليمنية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).



وأعرب رئيس وزراء السيمن - خلال لقائه اليوم /الاثنين/ الممثل المقيم لليونيسيف في اليمن بيتر هونكيز، حسبما نقلت قناة "اليمن" الفضائية - عن تطلعه إلى دعم اليونيسيف لجهود الحكومة لاحتواء الحميات والأوبئة وموازنة العمل الإنساني مع العمل التنموي المستدام.



وتطرق اللقاء، الى تدخلات اليونيسيف في المجالات الإنسانية، وعلى وجه الخصوص في قطاع الصحة وإسناد جهود الحكومة للتعامل مع الحميات وتفشي الأوبئة، إضافة الى خطط المنظمة لتعزيز تدخلاتها في مجال حماية الطفولة، وتوفير المياه المأمونة، والتعليم الجيد وبناء المهارات، وكافة اشكال المساعدة المنقذة للحياة.



ومن ناحية أخري وخلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح أن الإعلام يلعب دورا محوريا في تشكيل الوعي العام ومواجهة التضليل، منوها إلى الاستقرار الأمني الذي تحقق بفضل وعي الناس وجهود الأمن والاستخبارات.