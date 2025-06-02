شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين على إيقاع إيجابي، حيث شهد مؤشرها الرئيسي "مازي" ارتفاعاً بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 18,193.11 نقطة.



كما سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة، ارتفاعاً قوياً بنسبة 1.44% مقترباً من 1,486.87 نقطة.

ولم يكن مؤشر “MASI.ESG” بعيداً عن الارتفاع، حيث زاد بنسبة 1.56% ليصل إلى 1,236.27 نقطة، معززاً أداء الشركات التي تلتزم بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.



وفي سياق الشركات الصغيرة والمتوسطة، حقق مؤشر “MASI Mid and Small Cap” ارتفاعاً بنسبة 0.97% مغلقاً عند 1,776.07 نقطة، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في أدائها.

وعلى الصعيد الدولي، أغلق مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” عند 17,454.63 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.56%، بينما سجل مؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” ارتفاعاً بنسبة 1.60% ليصل إلى 15,545.13 نقطة.