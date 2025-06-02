شكرا لقرائتكم خبر عن وزير لبنانى سابق: العدوان الإسرائيلى أثر على أجواء عيد الأضحى للبنانيين والان مع تفاصيل الخبر

أكد نقولا توينى وزير الدولة اللبنانى الأسبق لشؤون مكافحة الفساد، أن عيد الأضحى يمر على لبنان بصعوبة العيش والقدرة الشرائية المتدنية وصعوبات من خلفيات الحرب الإسرائيلية، أما فى الجنوب فالوضع مختلف حيث تم تدمير الكثير من القرى والمدن.

وأضاف نقولا توينى خلال مداخلة من بيروت عبر زووم لقناة إكسترا نيوز، أن إسرائيل دمرت عددا كبيرا من المنازل والمدارس والمساجد وتم تسويتها بالأرض، ولا يزال العدوان مستمر يوميا بلا هوادة.

وأكد نقولا توينى، أن فرحة العيد متواجدة وتعد شكل من أشكال مقاومة اللبنانين أمام الصعوبات والتوتر السائد فى الأجواء وعلى الأرض، ولا يزال التوتر العسكرى سيد الموقف فى الجنوب اللبنانى، فالجيش اللبنانى يدخل معظم القرى الحدودية ما عدا بعض المناطق التى تتابع إسرائيل احتلالها.



