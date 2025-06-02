شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يبحث هاتفيا مع الرئيس الصومالي سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



كما بحث الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء القطرية، اليوم /الإثنين/ - أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وفي سياق آخر بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم /الاثنين/ - ملفات الأمن، والسياسة والاقتصاد، والتطورات في منطقة القرن الإفريقي.



من جانبه، أكد الرئيس الجيبوتي التزام بلاده بمواصلة دعم الدولة الصومالية.. مشيرا إلى الجهود التي تبذلها جيبوتي في سبيل دعم الاستقرار، والأمن والسلام في الصومال.