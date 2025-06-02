شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء في خان يونس جنوبي قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء في عدة مناطق بخان يونس جنوبي قطاع غزة.



وذكر الجيش -في بيان أوردته قناة "I24" الإخبارية اليوم /الإثنين/- أن أوامر الإخلاء تشمل جميع المتواجدين في البلوكات 47، 106، 108، و109 في محافظة خان يونس.



وتجري حاليًا جهود من الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة من أجل العودة للهدنة ووقف الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.