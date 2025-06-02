شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح بوسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم /الإثنين/، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة أم ظهير جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه أصيب عدد من المواطنين إثر قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 54 ألفا و470 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124 ألفا و693 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفي السياق، أصابت قوات الاحتلال طفلا واعتقلته قرب بلدة سنجل شمال شرق رام الله.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوة من جيش الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه طفل وأصابته، خلال وجوده في المنطقة الشمالية للبلدة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن عايد غفري القريب من المنطقة التي استهدفت فيها الطفل، ومسحت تسجيلات الكاميرات.