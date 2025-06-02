شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجي يدين مخطط تهجير الفلسطينيين ويؤكد دعمه الكامل لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبراً هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتحدياً للمجتمع الدولي.

جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال الدورة الرابعة والستين بعد المئة للمجلس الوزاري، التي عقدت في دولة الكويت.

وأكد المجلس في بيانه الختامي على وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في العيش بكرامة وأمن، مشدداً على ضرورة إنهاء الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة وفتح جميع المعابر لضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود.

كما شدد المجلس على أهمية تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والامتناع عن استهداف المدنيين والبنى التحتية في القطاع، بما يكفل وقف معاناة الفلسطينيين المتفاقمة جراء العدوان المستمر.



