شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة السعودية": تقديم 91 ألف خدمة طبية منذ بداية موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة السعودية أنه تم تقديم 91 ألف خدمة لضيوف الرحمن منذ بداية موسم حج 1446هـ.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الاثنين، أنه تم تسيير 44 حالة إجهاد حراري، كما تم نقل أكثر من 1970 مراجعًا للعناية المركزة، مشيرة إلى أنه تم إبقاء 4119 حالة في المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية.

وتابعت أن عدد المستفيدين من خدمات المراكز الطبية في موسم الحج تجاوز نحو 52 ألف مستفيد، مشيرة إلى أن عدد المراجعين في أقسام الطوارئ بلغ أكثر من 22 ألف مراجع، كما أجرت الصحة 16 عملية قلب مفتوح، و145 عملية قسطرة قلبية.

وعلى صعيد آخر، نفذت الفرق الرقابية بوزارة السياحة بمكة المكرمة ما يقارب من 3500 زيارة توعوية؛ لمتابعة مدى التزام مرافق الضيافة بالأنظمة والمعايير المعتمدة بالتزامن مع موسم الحج؛ لضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر.

وأوضحت وزارة السياحة - وفقًا لقناة (الإخبارية) السعودية - أن الزيارات الرقابية تتضمن الإشراف على تطبيق إرشادات السلامة والإرشادات الصحية المعتمدة، ومدى التزام مرافق الضيافة بالأنظمة، والتعليمات الأمنية، والصحية والبيئية.

وتأتي تلك الجولات الرقابية في إطار جهود الوزارة المتواصلة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج بالتزامن مع موسم الحج، ضمن جهودها مع الجهات الحكومية الأخرى لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل سهولة.