شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 23 فلسطينيا وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 23 فلسطينيا وأصيب آخرون، أغلبيتهم أطفال ونساء، اليوم الاثنين، جراء قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 16 مواطنا فلسطينيا استشهد وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة البرش بشارع غزة القديم في جباليا البلد شمال القطاع.

كما استُشهد 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة "السموني" بمنطقة مصعب بن عمير شرق حي الزيتون بمدينة غزة، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وأضافت أن فلسطينيا استشهد في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال منطقة السكة وسط مدينة خان يونس جنوبا، بالإضافة إلى فلسطيني آخر برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 54 ألفا و470 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124 ألفا و693 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.