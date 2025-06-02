شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 54 ألفا و470 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 54 ألفا و470 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 124 ألفا و693 جريحا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 52 شهيدا، منهم شهيد تم انتشال جثمانه، و503 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.