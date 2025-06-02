شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تطلق حملتها التوعوية لموسم حج 1446 والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية، اليوم الاثنين، حملتها التوعوية لموسم حج 1446 تحت شعار "عطاء يسبق الخطى"، وذلك ضمن أعمالها وجهودها المتواصلة، لإبراز الدور الحيوى للأوقاف فى خدمة ضيوف الرحمن، وإلقاء الضوء على المبادرات الوقفية والمشاريع التي تسهم في تسهيل رحلة الحج، وتحقيق تجربة روحانية متكاملة للحجاج تعكس مفاهيم العناية والرعاية، والعطاء والتكافل، والارتقاء بجودة الخدمات.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الهيئة تسعى عبر حملتها التوعوية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بدور الأوقاف في خدمة ضيوف الرحمن من خلال دعم مشاريع الإرشاد، والإيواء، والسقيا، وخدمات الترجمة، والسلامة، والبرامج التعليمية في الحرمين الشريفين، ودعم المبادرات النوعية التي تتكامل فيها مختلف الجهات الحكومية، مثل مبادرة مدينة الحجاج بمنطقة الجوف؛ لاستقبال الحجاج القادمين برًا عبر المنافذ الشمالية للمملكة، ومبادرة طريق مكة، التي تستهدف خدمة أكثر من مليون حاج.

وفي السياق، أصدرت الهيئة العامة للطرق في السعودية دليل الطرق لضيوف الرحمن لموسم حج 1446هـ، الذي يتضمن أبرز الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، مصحوبًا بإرشادات تسهّل التنقل بسلاسة وأمان.

وأوضحت الهيئة أن الدليل يستعرض الطرق البرية الدولية التي تربط مكة المكرمة بعدد من دول الجوار، وتشمل: من سلطنة عمان عبر طريق الربع الخالي (أم الزمول - البطحاء - سلوى - الهفوف - مكة)، ومن العراق عبر (جديدة عرعر - عرعر - سكاكا - المدينة المنورة – مكة)، ومن الإمارات عبر (البطحاء - سلوى - الهفوف - الرياض - مكة)، ومن قطر عبر (سلوى - الهفوف - الرياض - مكة)، ومن اليمن عبر (الوديعة - نجران - أبها - مكة)، ومن البحرين عبر (جسر الملك فهد - الخبر - الرياض - مكة).

ويبرز الدليل الطرق الداخلية الرئيسة المؤدية إلى مكة، مثل: طريق الهجرة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة بطول 420 كم، وطريق الليث من جنوب المملكة إلى مكة بطول 90 كم، وطريق السيل الكبير بين الرياض والطائف ومكة بطول 80 كم، وطريق الأمير محمد بن سلمان بين جدة ومكة بطول 70 كم، وطريق الهدا بين الطائف ومكة بطول 23 كم.

واستعرضت الهيئة ضمن الدليل عددًا من المبادرات المتنقلة لخدمة ضيوف الرحمن، منها: توفير الوقود عبر محطات متنقلة على طريق الهجرة، ومواقع متنقلة مجهزة بمركبات مكيّفة وتقديم مشروبات باردة لتخفيف مشقة السفر.

من جانبها، واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية بث برامجها الدعوية والتوعوية خلال موسم حج هذا العام، عبر قناتها الرسمية على منصة "اليوتيوب"، حيث تقدم أربع محاضرات يوميًا ضمن برنامجي "البرنامج الدعوي" و"خير الأيام"، إلى جانب برنامج "حديث الحج" في نسخته الرابعة.

وتتناول المحاضرات اليومية موضوعات محورية تشمل: مقاصد وأحكام الحج، وفضل الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة، وآداب المناسك، إلى جانب محور القيم النبوية في برنامج "حديث الحج"، الذي يُعرض بلغة معاصرة ويستعرض أبرز التوجيهات المستنبطة من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحج.

