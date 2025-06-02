الخليج اليوم .. الكويت تبدأ تسليم جوازات المسحوبة جنسياتهن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية عن بدء عملية تسليم الجوازات للسيدات اللاتي سبق أن سلمن جوازاتهن بعد سحب جنسيتهن وفقا للمادة 8 من قانون الجنسية الكويتي.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي "انطلاقا من حرص الوزارة على تنفيذ التوجيهات الخاصة بمعاملة هذه الفئة معاملة المواطنين الكويتيين"، مشيرة إلى أن التسليم سيتم وفق إجراءات منظمة لضمان انسيابية العمل.

ولضمان تنظيم عملية الاستلام، حددت الإدارة الشروط التالية:

ضرورة حجز موعد مسبق عبر منصة "متى" ضمن تطبيق "سهل" الحكومي

اختيار خدمة "استلام جواز مادة 8" من ضمن الخيارات المتاحة

إحضار الوصل الأصلي لتسليم الجواز عند الحضور للموعد

ويأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة الكويتية لتنظيم أوضاع هذه الفئة، مع الحفاظ على الضوابط القانونية المعمول بها. وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق المصلحة العامة مع ضمان انتظام العمل الإداري.

وكانت الحكومة الكويتية قد أصدرت سلسلة من القرارات خلال الفترة الأخيرة لتنظيم أوضاع المسحوبة جنسياتهن، بما يضمن حقوقهن مع الحفاظ على الثوابت القانونية للدولة.

المصدر: "الإمارات اليوم"